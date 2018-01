Overval op juwelierszaak, getuigen gezocht

Iets na 10 uur kregen wij de melding, de politie ging direct ter plaatse. In de zaak was een 45-jarige medewerkster door de gemaskerde overvallers met een wapen bedreigd. Er is een vitrine ingeslagen. Vervolgens vertrokken ze met een scooter richting Urbanusweg. Die scooter is later teruggevonden aan de Dr.Marie Curiestraat. De rood-oranje scooter is voor sporenonderzoek in beslag genomen. De politie heef een buurtonderzoek ingesteld en in de zaak een sporenonderzoek. Als u iets gezien heeft kunt u bellen met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.