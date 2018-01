Gestolen auto en hennepmaterialen aangetroffen tijdens Integrale controle

De controle was vanuit de gemeente gericht op vergunningsvoorschriften zoals brandveiligheid, het handelen in strijd met het bestemmingsplan en vanuit de politie op strafbare feiten. De resultaten van de controle waren zeer divers. Zo werd er door de politie een gestolen personenauto aangetroffen. Daarnaast werd in een gedeelte een grote partij goederen in beslag genomen die gebruikt worden in een hennepkwekerij. De gemeente constateerde gebreken op de brandveiligheid, maar ook met verkeerde opslag van goederen. Een gedeelte van de loods was in strijd met het bestemmingsplan ingericht als winkel. Ook werd bij een ondernemer geconstateerd dat hij geen gebruik maakte van het digitaal opkopersregister (DOR), wat een verplichting is. Al deze zaken moeten volgens de geldende regels in orde gemaakt gaan worden door de huurders.