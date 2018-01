Politie Losser verhuist naar Kulturhus en hanteert flexibele openingstijden

De politie in Losser merkt dat steeds minder mensen naar het politiebureau of politieservicepunt komen. Oorzaken hiervan zijn o.a. dat u voor gevonden of verloren voorwerpen en de vermissing van een reisdocument terecht kunt bij de gemeente en niet meer bij de politie. Verder hebben veel mensen overdag geen tijd om naar het politiebureau te komen en ook verschuift het contact steeds meer richting social media. Daarvoor is in Twente een speciaal webcare team actief. Volgens teamchef Emil Baveld is het uitgangspunt dat we daar zijn waar de mensen de politie nodig hebben: “Dan is het jammer dat agenten in bureaus zitten te wachten op bezoekers die niet komen.”