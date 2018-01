'Samenwerking tussen politie, burgers en bedrijven wordt steeds belangrijker'

Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden van samenwerking tussen politie, burgers en bedrijven, benadrukte de korpschef: ‘Bij verschillende grote evenementen werken we al heel goed samen met verschillende externe partijen. Denk aan het optreden van Robbie Williams in Nijmegen; 60.000 mensen bezochten dit evenement. Of de Zuidlaarse Paardenmarkt in Groningen met 100.000 bezoekers. Betrokken gemeenten, de beveiliging, organisatoren en politie werkten intensief samen in teams. Met elkaar zorgden we ervoor dat deze evenementen goed verliepen en dat al die mensen een leuke en veilige middag hadden. Maar we kunnen nog meer samen doen, en daartoe nodig ik de beveiligingsbranche graag toe uit.’

