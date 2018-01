Man aangehouden na conflict

De twee mannen kennen elkaar en kwamen elkaar woensdag rond 11.00 uur op de Blankenweg tegen. Ze kregen een discussie waarop de verdachte het slachtoffer een wapen liet zien dat op de achterbank van zijn auto lag. Hierop is het slachtoffer weggefietst. De verdachte haalde hem met de auto in en keerde even verderop om. Hij reed vervolgens op het slachtoffer en in en remde pas vlak voor hem. Vervolgens ging hij er vandoor. Het slachtoffer belde de politie die de auto met daarin de verdachte even later aantrof op de Hugo de Grootstraat. Hier kon de man worden aangehouden. Hij is voor nader onderzoek ingesloten.

(2018015297)