Man mishandeld en bedreigd op station Ermelo

Het slachtoffer, een 19-jarige jongen uit Bunschoten-Spakenburg vertelde dat hij rond middernacht op het station in Ermelo was aangesproken door twee onbekende mannen. Door een onbekende reden is er een conflict ontstaan waarbij de twee mannen het slachtoffer een paar rake klappen zou hebben verkocht.

Vervolgens trok een van de mannen een vuurwapen of iets wat daarop leek en schoot hiermee in de lucht. Het slachtoffer wist te ontkomen en heeft vervolgens de politie gebeld. Agenten troffen de twee mannen nog op het perron aan en hebben onder dreiging van hun dienstpistool de mannen aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Amsterdam en een 37-jarige man uit Ermelo. Bij de aanhouding bleek het te gaan om een alarmpistool en is dan ook in beslag genomen.

SP 2018016379