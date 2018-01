Man betrapt op heimelijk filmen

Twee minderjarige sporters betrapten de man op het heimelijk filmen in de doucheruimte en waarschuwden een andere sporter en het personeel. De politie werd gealarmeerd en hebben de Almeerder aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. De politie is een onderzoek gestart naar deze man en heeft onder andere doorzoeking gedaan in de woning van de verdachte. Hierbij is diverse apparatuur in beslaggenomen. Het onderzoek moet verder uitwijzen of er meer beelden zijn gemaakt. De twee minderjarigen hebben aangifte gedaan. De 30-jarige man is zondag 6 januari heengezonden, maar blijft uiteraard verdachte in deze zaak.