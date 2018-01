Laffe mishandeling, getuigen gezocht.

Op zaterdag 6 januari rond 20.30 uur reed de jongen op een scooter op de Willibrordusweg in Heiloo. Hij kwam een zestal jongens tegen die hem van zijn scooter duwde. Toen de jongen ten val kwam hebben ze hem mishandeld en zijn scooter vernield. Het waren jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De politie is dringend op zoek naar getuige die iets gehoord of gezien hebben. U kunt contact opnemen met 0900-8844.

2018004365