Warmtebeeldcamera verraadt hennepplantage

Deze werd ontdekt nadat de politie met een warmtebeeldcamera zag dat er mogelijk een plantage zou zitten. De politie deed onderzoek naar aanleiding van een melding. De gehele eerste verdieping stond vol met planten. De planten waren al geoogst en de henneptoppen lagen in droognetten te drogen. Het betrof 8,5 kilo aan toppen. Ook was er sprake van diefstal van stroom. De 40-jarige Alkmaarder die aanwezig was in de woning is aangehouden.

2018001104