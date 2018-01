Getuigen gezocht van plofkraak

Een getuige belde de politie in eerste instantie in verband met breekgeluiden bij een snackbar. Maar nadat bewoners meerdere ontploffingsgeluiden hoorden, bleek het te gaan om een plofkraak. Een getuige zag na een explosie een persoon weglopen van ongeveer 1.70 meter lang, geheel in het donker gekleed met een halflange jas. Een andere getuige zag een voertuig, mogelijk een scooter, wegrijden in de richting van de Cortenhoeve. Agenten zagen dat er de pinautomaat tot ontploffing was gebracht. De explosie veroorzaakte schade aan ramen en waterleidingen. Agenten zochten uitgebreid in de omgeving, maar troffen geen verdachten meer aan. Het is nog onbekend of er buit is gemaakt. De politie doet uitgebreid onderzoek.



Uw hulp dringend nodig

Om bij het geld in de kluis te komen, gebruiken criminelen soms zware explosieven om de geldautomaat op te blazen. Hierdoor richten plofkraken vaak bouwkundige schade aan. Ook kunnen plofkraken leiden tot emotionele schade bij omwonenden. De politie doet er daarom alles aan om de daders van deze plofkraak zo snel mogelijk te pakken. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Heeft u in de dagen of uren voor de plofkraak plaatsvond mensen gezien die erg veel belangstelling toonden voor de geldautomaat? Bijvoorbeeld mensen die meerdere keren langs een automaat liepen en deze grondig bekeken? Of mensen die bijvoorbeeld vanuit een auto de automaat observeerden? Of heeft u de plofkrakers in actie gezien? Of hebt u camerabeelden waarop mogelijk de verdachten staan?



Bel de politie!

Wellicht kunt u de politie vertellen hoe deze mensen eruit zagen. Misschien heeft u camerabeelden of een kenteken genoteerd van een auto waarin deze mensen reden. Ook met andere informatie over afwijkende omstandigheden rondom een geldautomaat kunt u de politie mogelijk helpen in het opsporen van de verdachten. Heeft u informatie? Twijfel dan niet maar bel de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het gratis nummer 0800-7000 of gebruik het online formulier op http://www.meldmisdaadanoniem.nl.