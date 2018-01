Mishandeling en beroving Beverwaardse Brug, politie zoekt getuigen

Het zal ongeveer 2.40 uur zijn geweest als het slachtoffer ter hoogte van de bushalte op de Akkeroord in Rotterdam loopt. Twee mannen, het slachtoffer schat ze van zijn eigen leeftijd, lopen hem tegemoet en vragen om een vuurtje. Maar als hij zijn aansteker wil pakken, heeft één van de jongemannen hem al beetgepakt en op de grond gegooid. Samen met de tweede jongeman schopt hij het slachtoffer over zijn hele lichaam en gericht in het gezicht. Met behoorlijk letsel tot gevolg. Eén van de jongens pakt de telefoon van het slachtoffer uit zijn zak en zijn pasjes. Dan lopen de jongens richting Prinsenplein. Daar staan nog twee jongens te wachten. Gevieren lopen zij weg.



Even later passeert een politiebusje en het slachtoffer schiet de agenten aan. Die verspreiden het signalement onder andere agenten maar de daders worden helaas niet meer aangetroffen. De agenten brengen de toegetakelde jongen thuis.

Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u zondagochtend tussen 2 en 3 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Akkeroord dan vragen wij u contact op te nemen met de opsporing van district Zuid via 0900-8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via M., 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.