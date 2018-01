Elf hennepkwekerijen opgerold

De politie doorzocht elf panden in Halsteren (Buurtweg – 486 planten), Roosendaal (Damastberg – 301 planten), Dinteloord (Oostgroeneweg – 420 planten, en Van Heemskerckstraat – 800 gram hennep), Oosterhout (Vreeburg – 301 planten, en Jacob van Catslaan – 108 planten, 1808 stekjes en bijna 1,5 kg toppen), Breda (Meulebekestraat – 241 planten, en Fatimastraat – ruim 5 kilo toppen), Tilburg (Jan Evertsenstraat – 300 planten) en in Waalwijk (Grotestraat – 162 planten, en Talmastraat – 89 planten). In de woning aan de Jacob Catslaan in Oosterhout zijn twee verdachten, een 58-jarige bewoonster en een 20-jarige vrouw uit Oosterhout in de woning aangehouden. In Breda werd een 28-jarige man uit Breda in een woning aan de Meulebekestraat aangehouden. Op bijna alle adressen werd illegaal stroom afgetapt.

Melden van hennepkwekerijen

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage.

