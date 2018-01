Getuige voorkomt inbraak

Een omstander hoorde glasgerinkel en zag een man met een bivakmuts weglopen. De politie werd gealarmeerd en agenten deden een buurtonderzoek. In de bosjes aan de Burgemeester Stulemeijerlaan vonden agenten de verdachte met een bivakmuts in zijn handen. Ook op camerabeelden constateerden agenten dat de verdachte in de omgeving van de poging winkelinbraak aanwezig was geweest. Daarop werd hij aangehouden en ingesloten voor verhoor.