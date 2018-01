Mannen stelen koper, politie neemt onder andere jukebox in beslag

De recherche in Tilburg stelde naar aanleiding van een aangifte van een bedrijf in Tilburg op dinsdag 9 januari een onderzoek in. De twee verdachten zijn die avond aangehouden. Het gaat om twee mannen van 49 en 64 jaar uit Den Bosch. Hun woningen zijn 10 januari doorzocht. Bij die doorzoekingen nam de politie rollen met koper in beslag. Daarnaast werden er 2 personenauto’s, een bestelbus, audioapparatuur, 3 televisies, een contant geldbedrag van 20.000 euro en een Wurlitzer jukebox (geschatte waarde tussen de 15.000-20.000 euro) in beslag. De mannen zijn vast gezet voor verder onderzoek.