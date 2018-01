Preventieactie tegen woninginbraken

Een woninginbraak heeft een grote impact op het gevoel van veiligheid. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw woning niet gemakkelijk is. De meeste inbrekers gaan namelijk voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Dit is de reden dat agenten woensdagavond 10 januari tientallen woningen controleerden. Het viel de agenten op dat de meeste bewoners hun woning goed hadden afgesloten. Er stond een achterdeur en een voordeur open, en desbetreffende bewoner merkte de agenten niet op. En in een schuur zaten de sleutels in het slot. De agenten gooiden de sleutels in de brievenbus en lieten een bericht voor de bewoner achter.

Meer informatie over woninginbraken vindt u op de website politie.nl.