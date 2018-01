Aandacht voor dood Geldropse in Moord of Zelfmoord

De trieste dood van Jessica van Room is door de politie uitgebreid onderzocht. Op geen enkele wijze is gebleken dat er sprake is geweest van de betrokkenheid van anderen bij haar dood. Het cold case-team van de politie Oost-Brabant heeft de zaak vorig jaar opnieuw tegen het licht gehouden: “Ook wij hebben de zaak uitgebreid bekeken en hebben geen enkele aanwijzing gevonden voor een misdrijf. Een zelfdoding is niet uitgesloten, maar ook daar zijn in het onderzoek geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Het is dus heel goed mogelijk dat de dood van Jessica een ongeluk is geweest”, zo laat het cold case-team weten.