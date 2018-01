Invallen in onderzoek naar computercriminaliteit

Uit onderzoek bleek dat ook een aantal klanten woonachtig was in Oost-Brabant. Het cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant wist de werkelijke verblijfplaats van de verdachten te achterhalen. In november werd op locaties in Sint-Oedenrode en Eindhoven al een inval gedaan. Daarbij werden computerapparatuur en gegevensdragers in beslag genomen. Op de adressen die vandaag werden bezocht zijn opnieuw digitale gegevensdragers meegenomen. Alle data wordt verder geanalyseerd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.