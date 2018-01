Chemicaliën voor productie drugs aangetroffen

Productielocatie

Uit informatie was naar voren gekomen dat zich in één van de bij het pand behorende gebouwen mogelijk een in werking zijnde productielocatie voor synthetische drugs zou bevinden. Toen de politie rond 22.30 uur het gebouw binnen ging, bleek dit niet het geval te zijn. Wel bevond zich daar een hoeveelheid chemicaliën.

Aanhangwagens

Naast de chemicaliën zijn ook nog twee aanhangwagens die zich op het terrein bevonden in beslag genomen.

In één aanhangwagen lag zo’n 21 kilo henneptoppen en hasj en in de andere is apparatuur aangetroffen die gebruikt wordt bij de hennepteelt.

Arrestatieteam

In verband met de mogelijke gevaarzetting is op de Rudolf Dieselstraat een Arrestatieteam ingezet. Dit is gebruikelijk bij dit soort doorzoekingen.

Aanhoudingen

In het onderzoek is nog niemand aangehouden. De politie verwacht deze binnenkort wel te doen.