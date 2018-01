Inbreker gepakt door wijkagent

De politie juicht het instellen van burgerinitiatieven zoals een WhatsApp-groep of Buurtpreventieteams van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Zij vraagt aan bewoners om de situatie of de verdachte personen voor zover mogelijk in het oog te houden. Advies is wel om volgens het SAFAR principe te handelen. De S staat voor signaleren, de A voor alarmeren, de F voor Fotograferen, de A voor Appen en de R voor reageren. Belangrijk is dat mensen goed opletten, direct melden en vooral dat ze zichzelf niet in een gevaarlijke situatie brengen.



