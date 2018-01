Politiebureau Venray een week gesloten

Waar kan ik aangifte doen?

In het gemeentehuis van Venray is in die periode tijdelijk de mogelijkheid om aangifte op te laten nemen. Van maandag 15 januari tot en met donderdag 18 januari is hiervoor de gelegenheid tussen 09.00 – 17.00 uur en op vrijdag 19 januari tussen 09.00 – 13.00 uur. Voor het doen van aangifte dient u tevoren telefonisch een afspraak te maken. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844. Op het tijdstip van de afspraak kunt u zich te melden bij de balie van het gemeentehuis.

Daarnaast kunt u terecht bij het politiebureau in Gennep, Europaplein 5 op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur of bij de politieservicepunten in het gemeentehuis in Bergen en het gemeentehuis in en Mook en Middelaar.

gemeentehuis in Bergen op maandag 15 januari tussen 15.00 - 19.00 uur

gemeentehuis van Mook en Middelaar op donderdag 18 januari tussen 15.00 - 19.00 uur.

Mogelijkheid tot telefonische en digitale aangifte

Via het algemeen telefoonnummer 0900-8844 kunt u ook telefonisch aangifte doen. In de meeste gevallen zal hiervoor ook een afspraak worden gepland.

Natuurlijk is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl. Ook komt de politie op verzoek thuis of op locatie aangifte opnemen.