Politie houdt zevental aan voor illegale hennepteelt

De politie startte naar aanleiding van een melding een onderzoek naar de woning aan de Gendringseweg in Aalten. Voor het onderzoek werd de warmtebeeldcamera van de politiehelikopter ingezet. De camera registreerde warmte op het terrein. Vrijdagochtend is daarom besloten om een onderzoek te starten in de woning en de bijbehorende schuren.

Hennepplanten

De politie trof in de woning een kwekerij aan met zo’n 90 planten. In één van de schuren werd een kwekerij aangetroffen met zo’n 1100 planten. Ook werd er in een schuur een kwekerij aangetroffen die nog niet in werking was. De stroom bleek illegaal te worden afgetapt.



Alle zeven aanwezigen zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het gaat om twee vrouwen; een 31-jarige vrouw zonder vaste woon of verblijfplaats en een 32-jarige vrouw uit Driel. Daarnaast zijn er vijf mannen aangehouden; een 24-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, een 31-jarige man uit Arnhem, een 41-jarige man uit Aalten, een 41-jarige man uit Driel en een 43-jarige man uit Aalten. Het zevental wordt verhoord en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.



Help mee hennepkwekerijen te bestrijden

De politie treft regelmatig een hennepkwekerij aan op basis van tips. Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

Aanwezigheid van hennepgeur.

Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting.

Constant zoemend of ronkend geluid.

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

Lees er meer over op https://www.politie.nl/themas/illegale-hennepteelt.html