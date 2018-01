Getuigen gezocht van man die uit auto springt

Op dinsdagavond 9 januari werden agenten naar de Kenaustraat gestuurd voor een man die gewond was aan zijn hoofd en armen, omdat hij uit een rijdende auto was gesprongen. Dit gebeurde nadat hij om onduidelijke reden tegen zijn wil was meegenomen. De man kon niet vertellen waar hij precies uit de auto was gesprongen, maar onderzoek wees uit dat dit rond 20.00 uur bij de Marnixlaan gebeurd zou moeten zijn, vermoedelijk ter hoogte van de rotonde met de Royaars van den Hamkade. De verdachten gingen er vervolgens vandoor in de auto, een grijze Opel Zafira. Het slachtoffer werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.