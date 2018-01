Drankrijder van de weg gehaald

Dit ging niet geheel vlekkeloos. De bestuurder reageerde niet op het stopteken, seinen met groot licht, blauw licht en de sirene. Uiteindelijk kreeg de bestuurder het in de gaten en kon aan de kant van de weg gezet worden. Een blaastest op straat lukte niet. De ademanalyse op het bureau had wel succes: 645 ug/l. (bijna drie keer teveel).



De bestuurder een 53-jarige man uit Westerland is hierop aangehouden voor rijden onder invloed.



2018007732