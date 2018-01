Tweetal opgepakt voor scooterdiefstal

Agenten zagen het tweetal rijden over de Jacob Rekstraat en besloten de scooter te controleren. Nog voor de agenten een stopteken konden geven gingen de verdachten er hardlopend vandoor. De scooter werd achtergelaten. Na een zoekactie in de omgeving werd het tweetal gevonden en aangehouden.



De scooter bleek van diefstal afkomstig te zijn. De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal.



2018007575