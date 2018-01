EVA-team houdt 29-jarige veroordeelde aan

De 29-jarige man was voor twee jaar veroordeeld wegens mishandeling en zat zijn straf uit in een Instelling voor Stelselmatige Daders (ISD). In december 2017 mocht de veroordeelde met verlof. Omdat de man na zijn verlof niet terugkeerde naar de instelling, spoorden agenten hem op. Hiervoor bezochten agenten meerdere adressen. De zoektocht van het EVA-Team resulteerde uiteindelijk in de aanhouding van de veroordeelde in een hotel in Den Haag. Daar had hij een kamer op andermans naam geboekt, vermoedelijk in de hoop dat agenten hem niet zouden vinden.



EVA-Team

Het zogenoemde EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) richt zich op veroordeelden die nog een straf uit moeten zitten. Het team kijkt vooral naar de ‘grote vissen’, gesignaleerden die vermoedelijk hun geld verdienen in de criminaliteit en moeilijk te vinden zijn.