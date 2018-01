Onderzoek overleden vrouw begon met vermissing

Agenten kregen dinsdag 9 januari een melding van een vermissing van een Haagse vrouw uit de Neptunusstraat. De politie stelden in verband met deze vermissing een onderzoek in. Donderdag 11 januari gingen agenten naar de Neptunusstraat voor een onderzoek in haar woning. In de woning troffen agenten het lichaam van een vrouw aan. Politieagenten hielden donderdag een 40-jarige Hagenaar aan voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van deze vrouw. Onderzoek moet uitwijzen of de aangetroffen vrouw in de woning in de Neptunusstraat ook de vrouw is die als vermist is opgegeven.