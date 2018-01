Agressieve Rotterdammer getaserd na achtervolging

Eind van de middag sloeg de man op de vlucht bij het zien van de politie op de Eucalyptushof in Rotterdam. De man stond namelijk gesignaleerd en wilde waarschijnlijk zo lang mogelijk uit handen van de politie blijven.

Vanaf de Eucalyptushof ontstond een achtervolging door Rotterdam Overschie in de richting van Rotterdam The Hague Airport. Daarbij haalde de bestuurder van de auto gevaarlijke capriolen uit door o.a. door middenbermen heen te scheuren. Dat resulteerde op de Vliegveldweg in een slippartij. Daar konden agenten hem niet meer ontwijken. De politiewagen ramde de auto van de verdachte van achteren en beide auto’s kwamen daar tot stilstand.

De verdachte gedroeg zich erg agressief en agenten moesten voor hun eigen veiligheid geweldsmiddelen gebruiken om hem rustig te krijgen. Een agent van de hondenbrigade zette daarbij de taser in. Hierna kon de man worden aangehouden.

De 38-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar een politiearts hem zal nakijken.