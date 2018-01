Politie zoekt overvaller bakkerij

Rond half tien kwam de overvaller de bakker binnen en bedreigde de vrouw die aan het werk was met een mes. Ze moest de kassalade openen, zodat de overvaller het geld kon grijpen. Hij ging er vervolgens te voet vandoor in de richting van de Burgemeester Doumaweg. Er raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op zich te melden.

Signalement overvaller

De blanke man met normaal postuur kwam binnen met een gele plastic tas. Hij droeg een lange zwarte of donkerblauwe jas en had de capuchon op. Hij had een lichte spijkerbroek aan en zijn mond was bedekt. Zegt dit signalement u iets of heeft u iets gezien of gehoord wat kan leiden naar de overvaller? Bel dan met de politie via 0900-8844 of Anoniem op 0800-7000.