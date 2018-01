Auto met valse kentekenplaten stuk gereden na vluchtpoging

Agenten zagen de auto rond 04.45 uur rijden over de Backer en Ruebweg in Breda. Zij gaven de bestuurder een volg-teken, waarop hij met hoge snelheid en verdoofde verlichting wegreed richting de A16. Door de zeer hoge snelheid verloren de agenten het voertuig uit het zicht. Een andere eenheid van de politie zag de auto rond 05.00 uur rijden in de richting van Prinsenbeek. Bij het zien van de politie, reed de bestuurder eveneens met hoge snelheid weg. Niet veel later troffen de agenten de auto, beschadigd en zonder voorwiel, aan op de Meester Bierensweg.