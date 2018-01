Politie zoekt eigenaren gestolen goederen

Op zaterdagavond 23 december jl. werden in het havengebied van Antwerpen drie mannen aangehouden na een poging tot woninginbraak aan de Klaproos in Kapelle. In de auto werden enkele goederen aangetroffen, zoals een ring, een damestas en een spaarpot. De politie vermoedt dat deze spullen van diefstal afkomstig zijn en wil ze graag aan de eigenaren terugbezorgen. Dit heeft nog geen resultaat opgeleverd.