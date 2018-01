Mannen opgepakt voor ladingdiefstal

Een beveiliger seinde rond 2.17 uur de politie in toen hij op camerabeelden bij het bedrijf waar hij werkt licht zag schijnen bij geparkeerde vrachtwagens. Agenten reden naar de melding toe en zagen op de Schoorgras de twee verdachten wegrennen. Na een korte achtervolging kon het duo worden ingerekend. Na onderzoek bleek dat er in een vrachtwagen was ingebroken. De mannen zijn ingesloten.