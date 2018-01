Vijf jaar één politie: 'We kunnen internetslachtoffers beter van dienst zijn'

Claudia Koningen is analist bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) in Heemskerk waar jaarlijks zo’n veertigduizend aangiftes van internetoplichting binnenkomen. ‘Toen we nog 25 regio’s en een landelijke dienst hadden, werkten we ook wel samen, maar nu zijn alle eenheden in het hele land op dezelfde manier ingericht. De lijnen zijn korter, we hebben sneller contact met de juiste afdelingen. Doordat alle aangiften nu via één centraal punt binnenkomen, is er ook meer duidelijkheid gecreëerd voor slachtoffers van aan- en verkoopfraude. We kunnen ze beter van dienst zijn.’