Politie zoekt overvallers supermarkt Leeuwarden

Twee onbekende mannen met een bivakmuts bedreigden het personeel en twee klanten met een mes en een vuurwapen. Ze gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor in de richting van de Eikenstraat. Een van hen zou een lange, licht getinte man zijn met een stoppelbaardje en een donkere glimmende jas met grijze capuchon. Ook de andere overvaller zou licht getint zijn.

Er is niemand gewond geraakt, wel is het personeel hevig geschrokken. De politie is direct een zoekactie gestart. Ook is via burgernet de hulp van het publiek ingeroepen. Dit heeft nog niet naar de verdachten geleid. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en camerabeelden uit de winkel veiliggesteld.

Hoe kunt u helpen?

Heeft u camerabeelden die kunnen helpen in het opsporingsonderzoek, neemt u dan contact met ons op. Of heeft u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: