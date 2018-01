Politie houdt twee mannen op heterdaad aan na poging snelkraak

Op zaterdag 13 januari 2018 even voor 4.00 uur kwam er een melding binnen bij de politiemeldkamer van een ram- of plofkraak bij de Albert Heijn aan De Kolk in Delden. Gealarmeerde politieagenten zagen, toen ze onderweg naar de supermarkt reden, een auto met hoge snelheid rijden. Deze auto wilden ze controleren maar de bestuurder ging er vandoor. Met meerdere politievoertuigen werd de achtervolging ingezet. De rit heeft bijna een uur geduurd en ging kriskras door de regio en delen van Gelderland. De bestuurder van het vluchtende voertuig besloot om spookrijdend de A1 ter hoogte bij Deventer op te rijden. Daar besloten de politieagenten, die achter de auto aanreden, om de achtervolging te staken in verband met de dan mogelijke gevaarlijke verkeerssituaties. Een politievoertuig van de Landelijke Eenheid kwamen echter op dat moment de verdachten tegemoet rijden. Een frontale aanrijding kon niet voorkomen worden en beide auto’s botsten tegen elkaar. De twee personen die in de vluchtauto zaten zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De agenten hebben zich met onder andere nekklachten en lichte verwondingen onder behandeling laten stellen in het ziekenhuis. De twee verdachten zijn na onderzoek overgebracht naar het Politiearrestantencentrum in Borne alwaar ze zijn opgesloten voor nader onderzoek.

Alarmsysteem zet winkel in rook

Bij de Albert Heijn in Delden bleek geen sprake van een ram- of plofkraak maar van een poging snelkraak. Toen de inbrekers de winkel betraden activeren ze het alarmsysteem waardoor er een rookgordijn werd gecreëerd. Dit ontnam de verdachte mannen het zicht en ze verlieten daarop de winkel zonder buit. In de regio hebben de laatste maanden meerdere snelkraken plaatsgevonden op dezelfde wijze als vanmorgen. De laatste was gistermorgen rond 3.45 uur bij de Albert Heijn in Borne.

De politie onderzoekt of de twee aangehouden mannen 28 jaar 24 jaar, afkomstig uit Den Haag, mogelijk ook betrokken zijn bij deze eerder gepleegde inbraken.

Getuige geweest van de achtervolging of het ongeval?

Door het onderzoek van de verkeersongevallendienst naar de juiste toedracht van het ongeval van het politievoertuig en de auto van de verdachte mannen heeft de rechterrijstrook van de A1, ter hoogte van Deventer-Oost en Bathmen, enkele uren dicht gezeten.

De politie vraagt getuigen van de achtervolging of het ongeval om contact op te nemen met 0900 – 8844 of zicht te melden via het digitaal tipformulier.

2018020013 ^cw