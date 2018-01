Man met mes aangehouden na bedreiging

Een 19-jarige man uit Apeldoorn belde de politie met de melding dat hij op het station in Deventer, aan het stationsplein, werd bedreigd door een onbekende man. De aanleiding was mogelijk dat de man een sigaret van de jongeman bietste die hij niet kreeg. Hij heeft daarna meerdere steekbewegingen met een mes in de richting van de jongeman gemaakt. Het slachtoffer alarmeerde de politie en gaf aan een signalement door van de man die geprobeerd had om hem met een mes te steken. Op perron 3 troffen de agenten de verdachte man aan. Het betrof een 42-jarige man uit Deventer. Het mes, dat hij waarschijnlijk had gebruikt, werd bij hem aangetroffen en is in beslag genomen. De man is aangehouden in ingesloten voor nader onderzoek. De jongeman deed aangifte van poging zware mishandeling c.q. poging doodslag.

2018019010 ^cw