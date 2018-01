Alerte burger belt op tijd politie; inbreker op heterdaad gepakt

De melder had het tweetal uit een busje zien stappen en het bouwterrein op zien gaan. Ook was gezien dat er mogelijk gebruik zou worden gemaakt van een slijptol. Diverse eenheden omsingelden het bouwterrein en wisten één verdachte aan te houden. Deze dacht via een sloot te kunnen ontsnappen, maar dat viel tegen. Naar de tweede werd nog gezocht maar deze wist te ontkomen. Ondersteuning vanuit de lucht was niet mogelijk in verband met de mist. De verdachte werd voorzien van een deken en overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft de zaak in onderzoek en maakt proces-verbaal op.

2018018146 (fdv)