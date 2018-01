Onderzoek autobrand afgerond

De brand ontstond rond 23.10 uur in een parkeergarage onder een pand aan de Maatweg. De bestuurder had kort daarvoor zijn auto achterin de garage geparkeerd. Een getuige zag vervolgens dat de auto bij de motorkap begon te branden. Hierdoor kwam rook vrij in de garage. De brandweer kon het vuur echter snel blussen. Op basis van het onderzoek en de getuigenverklaring gaat de politie uit van een technisch oorzaak van de brand. Het onderzoek is afgerond.