Man verdacht van woninginbraak aangehouden

Bewoners hoorden gestommel en dachten dat er werd ingebroken. Na politieonderzoek bleek er inderdaad te zijn ingebroken. Niet veel later zagen agenten een auto rijden op de Schipholweg. De 28-jarige man uit Uithoorn was de bestuurder van deze auto en een dag eerder ook al gecontroleerd door de politie in de omgeving van Vijfhuizen. De agenten controleerden de man, die er plotseling vandoor ging en in het water naast de Schipholweg ging staan. De man is door de agenten uit het water gehaald en zij moesten pepperspray gebruiken om hem te kunnen aanhouden. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

2018008431