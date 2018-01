Politiehond Loki heeft een goede neus!

De politie kreeg een melding dat er een man rond een leegstaande boerderij aan de Helmweg liep. Toen de agenten arriveerden zagen zij de man niet meer lopen, maar bleek de boerderij wel te zijn opengebroken. Agenten konden de verdachte niet vinden, maar dat was buiten de goede neus van Loki gerekend. Voor deze speurneus was het een fluitje van een cent om de inbreker op te sporen. Hij had zich verstopt in de boerderij. Verder werden er nog twee wapens en een honkbalknuppel gevonden. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

2018008151