Vier verdachten aangehouden na poging inbraak

De verdachten konden worden opgespoord omdat alerte getuigen een deel van een kenteken aan de politie hadden doorgegeven. Op basis daarvan is een Burgernetbericht verspreid en vervolgens zagen deelnemers aan Burgernet de auto rijden in Krommenie en hebben agenten de auto op de N246 gecontroleerd. Naast het kenteken, voldeden de vier verdachten aan de signalementen en zijn zij aangehouden, Inmiddels zijn alle vier de verdachten in verzekering gesteld.

2018008067