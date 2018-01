Overval blijkt poging straatroof, getuigen gezocht

Omstreeks 00.10 uur kwam een 26-jarige man uit Pijnacker met zijn vriendin aan bij zijn woning aan de Kamille-erf. Op het moment dat hij uit de auto stapt en naar zijn woning loopt, wordt hij door drie jongens belaagd en mishandeld. De drie zijn duidelijk op zoek naar zijn waardevolle eigendommen, maar gaan er uiteindelijk onverrichterzake vandoor wanneer een buurman ziet wat er gebeurt en op zijn raam bonkt.



Van de drie jongens is in ieder geval bekend dat één van hen ongeveer 20 jaar oud en 1.85m lang was en een Canada Goose jas droeg. Een getuige meldde dat hij ten tijde van de poging beroving een rood metallic SEAT Leon met hoge snelheid weg zag rijden vanaf het Kamille-erf in de richting van de Weegbree. Ondanks een zoektocht werd de auto niet meer aangetroffen.



De districtsrecherche onderzoekt de zaak en is nog op zoek naar getuigen die nog niet benaderd zijn via het buurtonderzoek. Heeft u vrijdagavond iets opvallends gezien in de omgeving van het Kamille-erf? Heeft u wellicht de rood metallic SEAT Leon zien rijden in Pijnacker en weet u waar deze naartoe is gereden. Alle informatie kan voor het onderzoek van belang zijn. De districtsrecherche Zoetermeer – Leidschendam/Voorburg is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.