Onderzoek naar overval op bakkerij in Zwijndrecht

De man had op het moment van de overval een donkere jas met capuchon aan, droeg een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Hij had een plastic tas bij zich waar de buit in zat. Wie heeft deze man vrijdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur in de omgeving van de bakkerij gezien? Wie weet meer over deze overval? Alle informatie is welkom via 0900-8844, maar informatie doorgeven via onderstaand tipformulier kan ook.