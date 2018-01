Gloednieuwe auto in de poeier bij aanrijding

Bij een ademtest bleek dat de bestuurder uit 's Heer Arendskerke vermoedelijk teveel alcohol had gedronken. De man is voor medisch onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis heeft een GGD-arts een bloedproef afgenomen. De uitslag van deze proef is over ongeveer twee weken bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding.