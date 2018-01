Drie jongens vernielen automaat en stelen snoep

De politie kreeg rond 02.30 uur een melding van een getuige. Hij gaf een duidelijk signalement van de daders en hun looprichting. Een medewerker van cameratoezicht hield vervolgens de vluchtroute van de jongens in de gaten. In de omgeving van het Kwekerijpad kregen de agenten de daders in het vizier. Zij probeerden aan de politie te ontkomen, maar werden aangehouden. Bij de fouillering trof de politie het snoep aan. Bij een van de 16-jarige verdachten werd een busje pepperspray aangetroffen. Het snoep en de pepperspray zijn in beslag genomen.