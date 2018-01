Dronken automobilist rijdt verder zonder kentekenplaten

De politie controleerde vrijdagavond rond 23.30 uur op de Bredaseweg in Chaam een auto die voorzien was van Roemeense kentekenplaten. Het kenteken kwam niet overeen met het type auto, waarop de kentekenplaten in beslag zijn genomen. Hierbij werd aan de inzittenden duidelijk gemaakt dat er niet meer met de auto gereden mocht worden. Tijdens dit gesprek, was duidelijk dat de bijrijder onder invloed van alcohol was.