Politie onderzoekt doodsoorzaak Maastrichtenaar

Maastricht - Vrijdagavond laat kreeg de politie de melding dat een man dood thuis, aan het Jac Thijssedomein, werd aangetroffen. Omdat niet duidelijk was hoe de man om het leven is gekomen, is de politie meteen gestart met een onderzoek. Op dit moment heeft dat nog geen resultaat opgeleverd.