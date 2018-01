Verwarde man aangehouden na bedreigingen

Panningen - Vrijdagavond is de politie gealarmeerd nadat een sterk verwarde man diverse bedreigingen uitte. De man reageerde niet op diverse pogingen van de politie om het gesprek met hem aan te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de man in zijn woning is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau.