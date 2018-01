Apeldoorner rijdt eigen auto total loss

Apeldoorn - Een 27-jarige inwoner van Apeldoorn dacht in de nacht van zaterdag op zondag te kunnen ontkomen aan een algemene verkeerscontrole, die werd gehouden op de Wilhelmina Druckerstraat in Apeldoorn. Hij keerde zijn auto en ging er met hoge snelheid vandoor. Uiteindelijk werd hij klemgereden op de Gildenlaan in Apeldoorn. Tijdens zijn vlucht raakte hij zoveel obstakels dat zijn auto waarschijnlijk total loss is geraakt.