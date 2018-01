Vrouw ernstig gewond geraakt bij ongeval

Ede - Op zaterdag 13 januari omstreeks 20.50 uur is een 33-jarige vrouw uit Rhenen ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Rondweg de Klomp en de afrit 23-A van de A 12 in de gemeente Ede. De 24-jarige bestuurder van de andere auto, woonachtig in Veenendaal, raakte niet gewond. Evenals twee inzittenden van de auto. De 24-jarige bestuurder werd aangehouden voor het rijden onder invloed.