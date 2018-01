Uitslaande brand monumentaal pand Velddriel

Velddriel - De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de brand die in de nacht van zaterdag op zondag is ontstaan in een monumentaal pand aan de Voorstraat in Velddriel. De brand brak uit omstreeks 02.00 uur en er werd uiteindelijk opgeschaald naar een GRIP 1. Diverse brandweerkorpsen hebben de brand bestreden.